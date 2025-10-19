Lazio | Vecino fa 300! L'omaggio social: "Un momento d'orgoglio" - FOTO
19.10.2025 20:10 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
Giornata speciale per Matìas Vecino. Non solamente perché è finalmente tornato in campo dopo il lungo infortunio che l'ha costretto ai box, ma anche perché ha collezionato la sua presenza numero 300 in Serie A. La World Soccer Agency, via Instagram, gli ha dedicato un post, dividendo poi le presenze totali nelle varie squadre che in cui ha miliatato il centrocampista uruguayano. Sei con la Fiorentina, nove col Cagliari, 36 a Empoli e poi ancora 61 con la Viola, 104 con l'Inter e, infine, 84 con la Lazio. "Un momento d'orgoglio nella carriera di Matìas Vecino", la didascalia scelta per accompagnare il post Instagram.