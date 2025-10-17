Lazio, Petrucci (Sky): "Zaccagni? Non si prenderanno rischi. L'obiettivo è..."

Ospite in collegamento a Radio Laziale, il giornalista di Sky Sport Matteo Petrucci ha parlato delle possibile scelte di Sarri in vista di Atalanta - Lazio, dicendo la sua anche su un eventuale impiego di Zaccagni dal primo minuto.

"Zaccagni sarà convocato ma non partirà dal primo. L'obiettivo è rivederlo dal primo minuto con la Juventus, non penso si prenderanno rischi visti anche gli ultimi precedenti. Vedendo come sta lavorando la squadra e quanto Sarri sia concentrato non ho grosse preoccupazione, il fatto di non aver fatto mercato è un grande limite, ma oramai bisogna pensare a lavorare e Sarri lo sta facendo".

"Nelle ultime due partite la Lazio ha creato molto in ripartenza e sappiamo che l'Atalanta è una squadra che lascia spazio dietro, può essere una svolta della partita. È sicuramente una partita complicata, ma la Lazio può assolutamente giocarsela, inoltre siamo a inizio stagione e si può ancora giocare con 'tranquillità'".

"L'esclusione di Noslin è spesso legata alla panchina corta, dà a Sarri la possibilità di avere un cambio in più in attacco".

