Lazio, Sarri su Provedel: "Ci ha salvato la vita! Non l'ho rigenerato, ma..."
19.10.2025 22:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Provedel deciso. Il pareggio a reti bianche della Lazio contro l'Atalanta è anche e soprattutto merito del portiere biancoceleste, autore di svariate parate importanti. Nel post partita, in conferenza stampa, Maurizio Sarri ha parlato proprio della sua prestazione e del suo percorso in questo inizio di stagione.
Di seguito le sue dichiarazioni in merito: "Provedel? Non penso di averlo rigenerato, l'ho fatto solamente giocare. Se lui poi questa scelta la prende come un atto di estrema fiducia, questo non lo so. È andato dentro e sta facendo bene. Oggi c'ha salvato la vita".