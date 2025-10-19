Lazio, Isaksen a LSC: "Punto importante. Cancellieri? Voglio giocare, ma..."

Pareggio a reti bianche tra Atalanta e Lazio. Tra gli highlights principali della gara ci sono sicuramente i rientri di Matias Vecino e Gustav Isaksen, con quest'ultimo che è entrato nel primo tempo al posto dell'infortunato Cancellieri. Il danese già era rientrato contro il Torino, ma contro la Dea ha calcato il prato verde della New Balance Arena per oltre 70 minuti. Nel post-partita, lsaksen è intervenuto ai microfoni ufficiali del club biancoceleste per commentare la sfida. Ecco di seguito le sue parole:

ATALANTA - "Oggi un punto importantissimo per noi. Stadio difficile, quindi siamo felici anche se potevamo vincere. Anche loro hanno avuto tante occasioni, per me è un risultato giusto".

IL RIENTRO - "L'estate è stata difficile ma sto recuperando. Mi sento bene, ho fatto due partite con la nazionale, oggi 70 minuti, ci siamo ma ovviamente manca un po' di ritmo. L'unica cosa che posso fare è allenarmi forte e essere pronto quando il mister mi chiama".

LA CONCORRENZA CON CANCELLIERI - "È uno stimolo, lui sta facendo benissimo, spero non si sia fatto niente di male. Io voglio giocare sempre, ma lui sta facendo bene e aiuta la squadra, son contento perché siamo una squadra e chi fa meglio deve giocare. Oggi ho avuto qualche occasione, avevo tanto da fare in fase difensiva".

INFORTUNI - "In questo momento abbia tanti infortunati, non ci sono scuse perché possiamo fare meglio, abbiamo una squadra forte".