FORMELLO - Lazio, i dubbi di Sarri: Vecino, Zaccagni e la scelta del modulo

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Ci siamo, ora l'Atalanta è vicinissima e le riflessioni tattiche si avviano verso una decisione. Può dipendere anche dai rientri dall'infermeria, le risposte positive dovranno arrivare pure dalla rifinitura in programma domani mattina. Dia recuperato, Vecino finalmente convocato, Zaccagni in gruppo per il secondo giorno di fila, tornato in anticipo rispetto alle iniziali tabelle. In più, Marusic ha risolto la lesione muscolare e si candida per la fascia destra.

Sarri deve decidere modulo e uomini per la trasferta di Bergamo. Sicuramente non avrà a disposizione Rovella, Castellanos, Pellegrini, Dele-Bashiru e Gigot. Il Comandante potrebbe confermare il 4-2-3-1 visto contro Genoa e Torino oppure tornare al 4-3-3, assetto di riferimento da inizio stagione. La seconda opzione è in vantaggio: a centrocampo l'emergenza è rientrata, la linea a tre potrebbe essere formata da Guendouzi e Basic ai lati di Cataldi. Tra le opzioni anche Belahyane e Vecino.

Davanti, con il ritorno di Zaccagni, il ballottaggio a tre è tra lui, Pedro e Noslin. Lo spagnolo può spuntarla, il capitano forse verrà preso in considerazione più per la ripresa. Non si può rischiare troppo visto l'imminente big match con la Juve, non solo contro l'Atalanta. A destra Cancellieri, al centro Dia, in gruppo da qualche giorno nostante i fastidi alla caviglia che non gli hanno permesso di rispondere alla convocazione del Senegal. In difesa sicura la coppia Gila-Romagnoli, Tavares terzino sinistro, mentre a destra il ballottaggio sembra tra Marusic e Lazzari. L'ultima seduta servirà a tirare le somme.

Pubblicato il 17/10