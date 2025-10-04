PRIMAVERA | Lazio - Inter 1-0: Gelli firma la vittoria biancoceleste
La Lazio Primavera batte 1-0 l'Inter in casa e ritrova un successo che mancava da tre gare. Dopo un primo tempo dominato dai nerazzurri, ma povero di occasioni, i biancocelesti cambiano marcia e all'ora di gioco trovano il gol vittoria grazie alla conclusione da pochi passi di Gelli. La squadra di Punzi tocca, così, quota 10 punti in classifica, mentre l'Inter resta a 6.
Primavera 1 | 7ª giornata
Sabato 4 ottobre 2025, ore 11:00
Centro Sportivo La Borghesiana, Roma
Arbitro: Esposito (sez. Napoli), Assistenti: Romaniello - Ciannarella
Marcatori: Gelli (61', L).
Ammoniti: Ciucci (L), Nenna (I), Bordoni (L).
Espulsi: /
Recupero: 4'.
LAZIO (4-3-3): Bosi; Ferrari, Bordon, Bordoni, Ciucci (60' Pernaselci); Santagostino, Munoz (69' Milillo), Gelli (69' Calvani); Serra, Sulejmani, Cuzzarella (89' Marinaj). A disp.: Pannozzo, Trifelli, Canali, Montano, Iorio, Carbone, Curzi. All.: Punzi.
INTER: Taho; Marello (77' Williamson), Cerpelletti, Zouin (70' Pinotti), Zarate (70' Moressa), Bovio, Putsen (82' Romano), El Mahboubi (77' Humames), Ballo, Nenna, Lavelli. A disp.: Adomavicius, Della Mora, Romano, La Torre, Kukulis, Vukoje, Breda. All.: Carbone
SECONDO TEMPO
90+4' - Triplice fischio! La Lazio batte l'Inter 1-0 grazie alla rete di Gelli.
90+4' - Ammonito Breda
90' - Concessi quattro minuti di recupero.
89' - Cambia ancora Punzi: Marinaj prende il posto di Cuzzarella.
87' - Scontro aereo tra Ferrari e Lavelli che restano giù: gioco fermo per permettere l'Intervento dello staff medico.
84' - L'Inter cerca il pareggio, ma non riesce a rendersi pericolosa.
82' - Ultimo cambio per gli ospiti: Romano prende il posto di Putsen.
77' - I nerazzurri ne cambiano altri due: dentro Humames e Williamson, fuori El Mahboubi e Marello.
70' - Doppia sostituzione anche nell'Inter: Moressa e Pinotti entrano al posto di Zarate e Zouin.
69' - Altri due cambi per Punzi: fuori Munoz e Gelli, dentro Milillo e Calvani.
61' - GOOOOOL DELLA LAZIO! Ferrari crossa sul secondo palo dalla destra per Gelli che da pochi passi spinge in porta. Si sblocca il risultato.
60' - Primo cambio nella Lazio: Calvani entra al posto dell'ammonito Ciucci.
58' - Occasione Lazio! Taho provvidenziale in uscita prima su Gelli e poi su Sulejmani nega il vantaggio ai biancocelesti.
57' - Sulejmani ci prova da fuori, ma la conclusione è completamente fuori misura e termina lontana dallo specchio.
48' - Intervento molto duro di Bordoni su El Mahboubi. L'arbitro lo ammonisce.
46' - Squadre di nuovo in campo, inizia la ripresa.
PRIMO TEMPO
45' - Termina il primo tempo, 0-0 all'intervallo.
42' - Iniziativa di Bordoni che, dopo aver recuperato palla sulla trequarti, conclude rasoterra dalla distanza. Il tiro viene controllato facilmente da Taho.
38' - Serra scappa via a Nenna che lo tira giù, cartellino giallo per il nerazzurro.
36' - Ancora nessun acuto, gara bloccata.
23' - Intervento duro di Ciucci che prende palla e avversario, l'arbitro estrae il primo giallo della gara.
20' - L'Inter è più propositiva, ma le occasioni faticano ad arrivare.
8' - Ci prova la Lazio. Un calcio di punizione battuto in area da Ferrari viene indirizzato verso la porta da un colpo di testa. Taho blocca senza problemi.
5' - Bosi non esce bene su un cross dalla sinistra di Lavello e il pallone capita sui piedi di Cerpelletti, la sua conclusione in controbalzo termina molto alta.
1' - Fischio d'inizio, il match è partito!
Buongiorno da Christian Gugliotta e benvenuti nella diretta scritta di Lazio - Inter, gara valida per la settima giornata del campionato di Primavera 1. Dopo il pareggio per 0-0 maturato a Lecce, la squadra di Punzi, attualmente con sette punti in classifica, vuole tornare alla vittoria contro i nerazzurri, fin qui autori di un inizio di stagione deludente. Appuntamento alle ore 11:00 per il fischio d'inizio.
