PRIMAVERA | Lazio - Inter 1-0: Gelli firma la vittoria biancoceleste

04.10.2025 12:55 di  Christian Gugliotta   vedi letture
PRIMAVERA | Lazio - Inter 1-0: Gelli firma la vittoria biancoceleste

La Lazio Primavera batte 1-0 l'Inter in casa e ritrova un successo che mancava da tre gare. Dopo un primo tempo dominato dai nerazzurri, ma povero di occasioni, i biancocelesti cambiano marcia e all'ora di gioco trovano il gol vittoria grazie alla conclusione da pochi passi di Gelli. La squadra di Punzi tocca, così, quota 10 punti in classifica, mentre l'Inter resta a 6.

Primavera 1 | 7ª  giornata

Sabato 4 ottobre 2025, ore 11:00

Centro Sportivo La Borghesiana, Roma

Arbitro: Esposito (sez. Napoli), Assistenti: Romaniello - Ciannarella

Marcatori: Gelli (61', L).

Ammoniti: Ciucci (L), Nenna (I), Bordoni (L).

Espulsi: /

Recupero: 4'.

LAZIO (4-3-3): Bosi; Ferrari, Bordon, Bordoni, Ciucci (60' Pernaselci); Santagostino, Munoz (69' Milillo), Gelli (69' Calvani); Serra, Sulejmani, Cuzzarella (89' Marinaj). A disp.: Pannozzo, Trifelli, Canali, Montano, Iorio, Carbone, Curzi. All.: Punzi.

INTER: Taho; Marello (77' Williamson), Cerpelletti, Zouin (70' Pinotti), Zarate (70' Moressa), Bovio, Putsen (82' Romano), El Mahboubi (77' Humames), Ballo, Nenna, Lavelli. A disp.: Adomavicius, Della Mora, Romano, La Torre, Kukulis, Vukoje, Breda. All.: Carbone

SECONDO TEMPO

90+4' - Triplice fischio! La Lazio batte l'Inter 1-0 grazie alla rete di Gelli.

90+4' - Ammonito Breda

90' - Concessi quattro minuti di recupero.

89' - Cambia ancora Punzi: Marinaj prende il posto di Cuzzarella.

87' - Scontro aereo tra Ferrari e Lavelli che restano giù: gioco fermo per permettere l'Intervento dello staff medico.

84' - L'Inter cerca il pareggio, ma non riesce a rendersi pericolosa.

82' - Ultimo cambio per gli ospiti: Romano prende il posto di Putsen.

77' - I nerazzurri ne cambiano altri due: dentro Humames e Williamson, fuori El Mahboubi e Marello.

70' - Doppia sostituzione anche nell'Inter: Moressa e Pinotti entrano al posto di Zarate e Zouin.

69' - Altri due cambi per Punzi: fuori Munoz e Gelli, dentro Milillo e Calvani.

61' - GOOOOOL DELLA LAZIO! Ferrari crossa sul secondo palo dalla destra per Gelli che da pochi passi spinge in porta. Si sblocca il risultato.

60' - Primo cambio nella Lazio: Calvani entra al posto dell'ammonito Ciucci.

58' - Occasione Lazio! Taho provvidenziale in uscita prima su Gelli e poi su Sulejmani nega il vantaggio ai biancocelesti.

57' - Sulejmani ci prova da fuori, ma la conclusione è completamente fuori misura e termina lontana dallo specchio.

48' - Intervento molto duro di Bordoni su El Mahboubi. L'arbitro lo ammonisce.

46' - Squadre di nuovo in campo, inizia la ripresa.

PRIMO TEMPO

45' - Termina il primo tempo, 0-0 all'intervallo.

42' - Iniziativa di Bordoni che, dopo aver recuperato palla sulla trequarti, conclude rasoterra dalla distanza. Il tiro viene controllato facilmente da Taho.

38' - Serra scappa via a Nenna che lo tira giù, cartellino giallo per il nerazzurro.

36' - Ancora nessun acuto, gara bloccata.

23' - Intervento duro di Ciucci che prende palla e avversario, l'arbitro estrae il primo giallo della gara.

20' - L'Inter è più propositiva, ma le occasioni faticano ad arrivare.

8' - Ci prova la Lazio. Un calcio di punizione battuto in area da Ferrari viene indirizzato verso la porta da un colpo di testa. Taho blocca senza problemi.

5' - Bosi non esce bene su un cross dalla sinistra di Lavello e il pallone capita sui piedi di Cerpelletti, la sua conclusione in controbalzo termina molto alta.

1' - Fischio d'inizio, il match è partito!

Buongiorno da Christian Gugliotta e benvenuti nella diretta scritta di Lazio - Inter, gara valida per la settima giornata del campionato di Primavera 1. Dopo il pareggio per 0-0 maturato a Lecce, la squadra di Punzi, attualmente con sette punti in classifica, vuole tornare alla vittoria contro i nerazzurri, fin qui autori di un inizio di stagione deludente. Appuntamento alle ore 11:00 per il fischio d'inizio.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.