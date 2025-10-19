Lazio, Gila a Dazn: "Infortuni? Qualcuno ha fatto magia nera. Abbiamo sofferto ma anche..."
19.10.2025 20:13 di Ludovica Lamboglia Twitter: @@ludolamboglia
Così Mario Gila ai microfoni di Dazn dopo il pareggio contro l'Atalanta: “Un punto importantissimo, sapevamo fosse difficile, nel secondo tempo anno dimostrato che la qualità non è poco, abbiamo sofferto parecchio e saputo soffrire, dobbiamo abituarci a fare questa face in maniera eccellente e prendere questa partita come esempio.Infortuni? abbiamo tanta sfortuna, non so cosa stia succedendo magari qualcuno ha fatto magia nera su di noi ma dobbiamo sistemare questo”.