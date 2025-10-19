MIXED ZONE - Lazio, Isaksen: "Oggi punto importante. Stimolo Tudor? No..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

In zona mista nel post Atalanta - Lazio ha parlato Gustav Isaksen. Il danese, che ha sostituito Cancellieri al 22', di fatto ha giocato la prima partita con un minutaggio importante del campionato dopo la mononucleosi sofferta in estate: "Sono contento di essere tornato, finalmente mi sento bene. Dopo due partite con la nazionale sto meglio e spero che non abbia nulla di grave Cancellieri, nonostante sempre voglio giocare e sono felice che sono entrato oggi. Le gambe ci sono per fare anche meglio".

Buon primo tempo e secondo tempo di sofferenza: "Questo è uno stadio difficile, hanno giocatori che possono creare sempre qualcosa. Devi sempre essere molto attento in fase difensiva, in ogni situazione loro possono creare qualcosa. Abbiamo preso un punto e sono felice perché nel secondo tempo è mancato qualcosa in fase offensiva".

Sullo stato di forma personale e i miglioramenti di squadra: "La mia forma deve migliorare in questo momento, ma migliora solo giocando. La squadra può migliorare in tante cose, dobbiamo fare di più in fase offensiva perché in fase difensiva stiamo facendo bene. Ogni giorno lavoriamo tanto in allenamento e Sarri è molto felice e ogni settimana ci dice che cresciamo".

Può essere uno stimolo affrontare Tudor? "No, è uno stimolo affrontare la Juventus in casa, con lo stadio pieno e una grande atmosfera. Sarà una grande battaglia per noi e dobbiamo vincere. Un punto oggi è stato importante, ma adesso prendere tre punti è fondamentale".