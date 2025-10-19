Atalanta - Lazio, Cucchi: "Ottimo Provedel, conquistato un punto prezioso"
19.10.2025 23:00 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
© foto di Federico De Luca
Secondo pareggio consecutivo per la Lazio che dopo il 3-3 contro il Torino non va oltre lo 0-0 nella sfida contro l'Atalanta. Al termine della gara ecco il pensiero di Riccardo Cucchi sulla sfida.
"Buon primo tempo della Lazio. Nel secondo decisamente più in palla l'Atalanta, veloce e più volte vicina al gol. La Lazio resiste, ottimo Provedel, e porta a casa un punto prezioso", queste le sue parole.