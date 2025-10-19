Lazio, la Dea non supera Mario 'Muro' Gila: è lui l'MVP della sfida - FOTO
19.10.2025 20:40 di Simone Locusta
Mario Gila ha dominato la sfida di Bergamo e ha vinto meritatamente il premio di man of the match. Sarri ha puntato sulla difesa, e ha avuto ragione. L'ex Real Madrid, in coppia con Romagnoli, ha bloccato le trame offensive degli uomini di Juric: non è bastata la scelta di Lookman come falso nueve per colpire la difesa biancoceleste.
Tra provocazioni con i tifosi e interventi impeccabile, il centrale spagnolo ha fornito una prestazione solidissima, tanto da valergli il soprannome di Mario 'Muro' Gila, come postato sui profili social biancocelesti mentre tiene il premio in mano.