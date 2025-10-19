Atalanta, Zappacosta: "Non c'entra la sfortuna, manca qualità. La Lazio..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Zappacosta ha commentato così in conferenza stampa il match di questo pomeriggio della sua Atalanta contro la Lazio, terminato 0-0. Di seguito le sue parole:

Avete creato tanto: cosa è mancato per l'ultimo step?

"Manca un po' di qualità in più nonostante le tante occasioni: dobbiamo solo migliorare e non c'entra la sfortuna. Nel secondo tempo abbiamo creato tanto e volevamo vincere. Peccato, perché avevamo giocato bene".

Come si spiega il cambio di passo da primo a secondo tempo?

"Erano molto compatti: era difficile nel primo tempo trovare gli spazi. Nella ripresa si sono allargati e noi siamo riusciti a venirne fuori. Ora conta solo guardare avanti e sono fiducioso per il futuro".

Quanto ti senti specialista sulla fascia sinistra?

"Faccio quello che mi chiede il mister. Giocare a destra o sinistra non fa alcuna differenza. Sono contento di riuscire ad aiutare la squadra".

Quanto pesa quel goal mancato?

"Molto, ma nel calcio questo capita. Bisogna soltanto migliorare".