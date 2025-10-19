Atalanta, Zappacosta a Dazn: "Lazio? Noi abbiamo spinto tanto, c'è rammarico"
Zappacosta, al netto del pareggio contro la Lazio, messa in difficoltà soprattutto nel secondo tempo è intervenuto ai microfoni di Dazn: “E’ un peccato abbiamo spinto tanto, creato molte occasioni, questo è il rammarico. Il mister vuole tante persone ina rea di rigore, tanto giro di palla, delle volte è così la palla non entra. Dobbiamo migliorare sotto porta".