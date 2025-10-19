Lazio, Marusic a LSC: "Voglio dare tanto per questa maglia. Grazie ai tifosi per..."
19.10.2025 17:19 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
Nel pre gara di Atalanta - Lazio, ai microfoni ufficiali del club, ha parlato Adam Marusic. Queste le parole del montenegrino: “Sicuramente è una gara importante per noi, molto tosta. Abbiamo lavorato bene queste due settimane, sappiamo cosa fare. Siamo con tanti infortuni, non è un alibi. Dobbiamo essere positivi, uniti e sul pezzo per poter vincere questa partita. 33 anni ma no ho avuto tempo per festeggiare, grazie ai tifosi per i messaggi. Sto bene adesso anche se ho avuto l’infortunio, voglio dare ancora tanto per questa maglia”: