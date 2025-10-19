Lazio, Fabiani a Dazn: "Accettiamo le critiche. Mercato? Non deve essere un alibi..."

Prima del calcio d'inizio della sfiuda tra Atalanta e Lazio, il ds biancoceleste Angelo Fabiani ha parlato a Dazn. Queste le sue parole: “L’umore è stato sempre positivo, l’hanno dimostrato questi ragazzi anche in piena emergenza. Sono riusciti a fare dei punti a Genoa e un’ottima gara col Torino. La speranza è di recuperare tutti, perché purtroppo siamo stati tempestati di infortuni, anche abbastanza lunghi e il mister ha dovuto fare di necessità virtù. Mi auguro che in questo miniciclo il mister possa avere a disposizione tutta la rosa”

“Bisogna accettare le critiche, anche quando sono positive ti aiutano a migliorare. Poi non bisogna far avvertire questa negatività con lavoro quotidiano e spirito di sacrificio che è non è mai mancato. Siamo partiti con qualche passo falso, ma siamo alla settima di campionato e mi auguro che Sarri possa lavorare con tutti gli effettivi, cosa che non è accaduta per colpa dei tanti infortuni”.

“Mercato? Io bado al sodo. Questo non deve essere un alibi, sarebbe un’offesa ai ragazzi che fin qui sono scesi in campo a tratti anche abbastanza bene. Il mercato apre a gennaio, le valutazioni si faranno con Sarri e laddove ci rendiamo conto di dover intervenire lo faremo”.

