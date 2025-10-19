Atalanta, Juric a Dazn: "Importante recuperare gli infortunati. Serve avere scelte"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il tecnico della Dea Ivan Juric ha parlato ai microfoni di Dazn nei minuti precedenti al fischio d'inizio di Atalanta - Lazio. Queste le sue parole: “Era importante recuperare i giocatori perché ora si gioca ogni tre giorni. Avere le scelte è importante. L’importante è che i ragazzi siano pronti in ogni momento, che siano carichi e che ognuno dia il suo contributo".

“Ahanor ha fatto bene, però non dobbiamo dimenticarci chi è e quanto lavoro bisogna fare ancora. Ci saranno alti e bassi, ma è un ragazzo apposto e speriamo che continui così”.

“Scamacca è ancora in fase di recupero, per lui non è facile, ma sappiamo o quanto è forte. Speriamo di averlo a pieno regime prima possibile. Lookman falso nove? Ultima volta siamo partiti così, anche Krstovic è entrato bene, ma oggi abbiamo scelto così”.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.