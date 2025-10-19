Atalanta-Lazio, scelto il colore della maglia: il post della società
A poche ore dalla partita tra Atalanta e Lazio, in programma alle ore 18.00 alla New Balance Arena di Bergamo, la società biancoceleste con un post sui propri profili social, ha postato delle foto dagli spogliatoio e dall'impianto nerazzurro.
Così facendo è stato anche svelato il colore della maglia - bianca - con la quale scenderà in campo la squadra di Sarri, usato l'ultima volta nel successo dei biancocelesti allo Stadio Marassi contro il Genoa per 0-3, grazie alle reti di Cancellieri, Castellanos e Zaccagni.
