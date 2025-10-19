Lazio, Fabiani a Sky: "Conosco solo un verbo: lavorare". E sul mercato...

Raggiunto dai microfoni di Sky Sport il direttore sportivo della Lazio Angelo Fabiani ha così parlato nel pre gara della sfida tra Atalanta e Lazio.

"La Lazio deve fare la Lazio. C’è da dire che purtroppo abbiamo avuto diversi infortunati, eravamo senza 8 effettivi nell’ultima gara. Abbiamo perso con il Como e in altre circostanze abbiamo ben figurato ma abbiamo raccolto poco. Il campionato è ancora lungo per cui io conosco solo un verbo: quello di lavorare e di pensare positivo. Gennaio? Mi sembra che questo gruppo ha fatto 84 gol nello scorso anno, certo che a gennaio con il mister faremo delle valutazioni e laddove sarà necessario faremo qualcosa".