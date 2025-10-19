Lazio, Marusic a Dazn: "Gara importante. Sappiamo cosa vuole il mister"
Nel pre partita di Atalanta - Lazio, Adam Marusic è intervenuto ai microfoni di Dazn. Queste le sue parole: “Stasera è una partita importante per noi, dopo la sosta sono sempre gare importanti. Dobbiamo dare tutto per portare il risultato a casa, può segnare la nostra strada per le prossime partite”.
“Abbiamo lavorato bene in queste due settimane, sappiamo cosa fare e cosa vuole il mister. Chi gioca deve dare tutto per portare il risultato”.
