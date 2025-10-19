Atalanta - Lazio, le formazioni ufficiali: la scelta su Zaccagni
LE FORMAZIONI UFFICIALI
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Ahanor; Zappacosta, Ederson, Pasalic, Bernasconi; Sulemana, De Ketelaere; Lookman. All.: Ivan Juric
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Cataldi, Basic; Cancellieri, Dia, Zaccagni. A disp.: Mandas, Furlanetto, Patric, Provstgaard, Hysaj, Lazzari, Belahyane, Vecino, Isaksen, Noslin, Pedro. All.: Maurizio Sarri
