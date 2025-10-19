Lazio, Pellegrini spinge per il rientro: vuole esserci contro la Juve

RASSEGNA STAMPA - Sperava di rientrare per la sfida contro l'Atalanta, ma non ce l'ha fatta. Luca Pellegrini voleva esserci a Bergamo e ha fatto di tutto per rientrare nell'elenco dei convocati di Sarri, ma la distorsione al ginocchio rimediata a Genova continua a creargli fastidi. Il ritorno in campo del terzino, così, è slittato ancora, e potrebbe avvenire nel match di settimana prossima contro la Juventus. Secondo il Corriere dello Sport, Pellegrini sarà rincontrollato nei prossimi giorni e, se i dolori dovessero sparire, potrebbe tornare a disposizione.

