Atalanta, Juric a Sky: "Infortuni? Sarri è come me, la vive male ma..."
19.10.2025 17:27 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Anche il tecnico dell'Atalanta Ivan Juric è intervenuto ai microfoni di Sky Sport a poco meno di mezz'ora dal fischio d'inizio della sfida contro la Lazio.
"Tutte le partite sono importanti. Tutti noi allenatori viviamo gli infortuni in modo intenso Sarri come me, la vivi male ma poi quando arriva la gara ci si dimentica tutto e si pensa a giocare. Pian piano anche noi stiamo recuperando di giocatori. Adesso affrontiamo queste sette gare che definiranno i nostri obiettivi stagionali", queste le parole del tecnico.