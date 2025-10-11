Serie A | Atalanta - Lazio: dove vedere il match in tv e streaming

La sosta per le Nazionali accompagnerà Sarri e la Lazio alla prossima partita di campionato, valida per la settima giornata, contro l'Atalanta. Una sfida che servirà per ritrovare i tre punti dopo il pareggio contro il Torino e, magari, anche sfatare il tabù della sosta che dal 2021 attanaglia l'avventura di Maurizio Sarri in biancoceleste. La partita del New Balance Stadium di Bergamo, in programma domenica 19 ottobre alle ore 18.00, verrà trasmessa in co-esclusiva sia su Dazn (in streaming live e on demand tramite app o sito ufficiale avvalendosi di una Smart Tv, Pc, smartphone, tablet o console) sia su Sky nei canali dedicati.

