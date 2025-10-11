Lazio | Rilancio Lazzari, la sosta per candidarsi per l'Atalanta: la situazione

RASSEGNA STAMPA - Lazzari di cosa, l'infortunio non lo frena più. Adesso la scelta di Sarri sarà solo tecnico-tattica, non c'entrano nulla le condizioni fisiche. La pausa, riporta Corriere dello Sport, può agevolare la candidatura dell'ex Spal, anche se le scelte verranno prese a ridosso della trasferta di Bergamo, quando si capirà la lista dei disponibili e dei calciatori rimasti ai box. Marusic e Pellegrini devono ancora smaltire i rispettivi problemi, Hysaj e Tavares sono due dei quattro nazionali impegnati durante la sosta. A conti fatti, Lazzari è praticamente l'unico terzino regolarmente a Formello in questi giorni. Il tecnico aspetterà la prossima settimana per cominciare a immaginare la formazione anti-Atalanta.

E Lazzari spera nel rilancio dall'inizio. Era stato schierato titolare a Como, l'esordio fu un disastro a livello di atteggiamento collettivo, ne pagà le comunque le conseguenze con la panchina nella partita successiva. Uno dei cambi per la seconda giornata contro il Verona. Poi il guaio muscolare l'ha messo KO durante il break di settembre. Lesione di primo grado al polpaccio. Out con Sassuolo, Roma e Genoa, s'è rivisto tra i convocati per la sfida di Torino. Non era ancora al meglio e per questo è stato sganciato solo all'89'.

Ora punta alla titolarità, dipenderà dall'infermeria e dalla volontà di Sarri. Nella scorsa stagione, il 6 aprile, giocò da titolare Atalanta-Lazio. Venne preferito a Marusic e Lazzari ripagò la fiducia dell'allenatore con una buona prova. Nonostante i precedenti "positivi", ogni mossa rimarrà un rebus fino a giovedì a causa degli infortunati. Intanto però Lazzari cercherà di far valere, con forza, la propria candidatura.

