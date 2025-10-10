Lazio, Dalla Palma: "Spero che Sarri rivaluti Isaksen. Mentre Noslin..."

Alberto Dalla Palma, giornalista del Messaggero, è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per dire la sua sulle dichiarazioni di Maurizio Sarri e su alcuni singoli della rosa, tra i quali anche Gustav Isaksen.

NOSLIN - “La Lazio a Genova e contro il Torino sembravano due squadre di Baroni. Sarri deve decidere se Isaksen può servirgli oppure no, secondo me può fare le due fasi ed è un giocatore da recuperare. Noslin lo conosciamo da un anno e 3 mesi e non abbiamo ancora imparato a capirlo. Sotto Baroni ha fatto tutti i ruoli. Credo che abbia accusato l’impatto con un palcoscenico molto più elevato. Quest’anno salvo il rigore conquistato non ha fatto nulla. Ora è il suo momento, vedremo se senza Zaccagni lo userà. Se Sarri ripreparò un 4-3-3 nelle prossime partite potrebbe essere una soluzione vederlo alla Zaccagni alto a sinistra e che viene al centro”.

CLICCA QUI PER IL PODCAST

CANCELLIERI - “Cancellieri è una di quelle emergenze che ti portano una scoperta positiva. E’ il frutto di una vecchia gestione con Tare che lo aveva seguito a livello di Primavera. Nei test amichevoli era andato bene. Sarri farà bene a insistere su di lui. L’assenza di Zaccagni può spingerlo a recuperare un giocatore con Isaksen che è nella stagione del dentro o fuori”.

ISAKSEN - “Io Isaksen lo accosto per tipo di carriera a Orsolini. All’età di Isaksen era un po’ come lui oggi tra alti e bassi. Secondo me senza malattia poteva essere la sua stagione, spero che Sarri possa ravvedersi sulle sue qualità e possa valorizzarlo. Secondo me il giocatore sente un po’ che non piace a tutti e lo paga. Adesso che è pronto va rilanciato in modo che a giugno decida cosa farne. Le tante critiche che subisce non sempre le ho condivise, secondo me h lampi clamorosi. Punta l’uomo, va uno contro uno e nella Lazio ci sono pochi giocatori che lo fanno”.

CLICCA QUI PER IL PODCAST

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.