Braglia crede nella Lazio e se la prende con Sarri: le parole
Si avvicina Milan - Lazio, in programma sabato sera a San Siro alle 20:45. Per l'occasione, l'ex portiere Simone Braglia ha parlato ai microfoni di TMW Radio per commentare il percorso della squadra di Sarri e di quella di Allegri.
28.11.2025 19:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Di seguito le sue parole: "La Lazio avrebbe dovuto avere qualche punto in più e se non ce l'ha è per l'ostracismo di Sarri per un determinato assetto tattico".
"Per me era una squadra ottima, che ha lottato per il quarto posto lo scorso anno e non è possibile che ora sia così distante dalla Roma. Per me ha fatto molto meglio Allegri".
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.