Milan-Lazio, Sarri punta sulla tattica? Il pensiero di Orlando
Raggiunto dai microfoni di TMW Radio Massimo Orlando ha espresso le sue sensazioni in vista del big match di San Siro tra Milan e Lazio commentando anche le parole del tecnico biancoceleste Sarri.
"Ho sentito Sarri, ha detto cose interessanti. Che pensava di avere più difficoltà, ma va detto infatti che la Lazio sta facendo molto bene ora. Il Milan è una squadra che fatica se deve fare la partita".
"Non credo che la Lazio gli permetterà di giocare come con l'Inter, lasciandogli dei spazi in ripartenza. Mi aspetto una partita molto tattica, dove Sarri è molto più preparato di Allegri".
