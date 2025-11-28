Lazio, chi dal primo minuto contro il Milan? Il punto di Petrucci

Matteo Petrucci ha parlato delle possibili scelte di formazione di Sarri per la sfida di San Siro tra Lazio e Milan.

Il giornalista di Sky Sport Matteo Petrucci è intervenuto in collegamento ai microfoni di Radio Laziale, ai quali ha commentato le possibili scelte di formazione di Sarri in vista del match tra Milan e Lazio. Queste le sue parole: "Una piccola tentazione in Sarri sullo schierare Castellanos dal primo c'è perché l'argentino è pronto, ma dovrebbe partire Dia".

"Dal primo minuto partirà Vecino, ma non so se ha i novanta minuti nelle gambe. Il primo cambio per lui è Belahyane, ma si potrebbe cambiare modulo a gara in corso e mettere Pedro. Belahyane neanche si sta scaldando più nell'ultimo periodo, però non hai più cambi e quindi in questa situazione troverà spazio anche lui".

"Non posso dire se il mercato di Fabiani sia deludente o meno, ma per Sarri è sicuramente molto deludente".

"Sia Noslin che Ilic accetterebbero le destinazioni, ma la trattativa è solo all'inizio e ci vuole ancora tempo".

"Al gruppo squadra non si può dire niente, stanno dando tutto in campo, sia i giocatori che hanno problemi con la dirigenzasia chi ha qualche incomprensione tattica con Sarri".