Lazio, Sarri sogna un suo ex in squadra: la confessione
Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni della Serie A, spiegando quale giocatore, tra quelli allenati, vorrebbe ritrovare nella Lazio di oggi
28.11.2025 14:00 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
Maurizio Sarri è intervenuto ai microfoni ufficiali della Lega di Serie A, alla vigilia della partita contro il Milan. Il tecnico della Lazio si è raccontato a 360°, tra la sua avventura in biancoceleste, le sue passioni e le esperienze precedenti con Napoli, Juve e Chelsea.
Il tecnico toscano ha anche svelato che tipo di calciatore gli piacerebbe ritrovare nella Lazio attuale, tra quelli che ha allenato in passato. Un gioco al quale Sarri ha risposto immediatamente facendo il nome di Marek Hamsik.
"Direi Marek, siamo alla ricerca di costruire una base solida per fare due o tre innesti per diventare competitivi".
