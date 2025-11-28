Lazio, Flaminia è la nuova aquila: ecco il pensiero di Sarri

È arrivata la nuova aquila. Olympia è stata sostituita da Flaminia, che è stata presentata all'Olimpico a Lazio - Lecce nell'ultima giornata di campionato. 
28.11.2025 14:30 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Di questo ha parlato il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri, intervistato da Dazn nel corso di "Storie di Serie A". Era molto legato a Olympia, che aveva sempre vicino a lui a Formello.

Di seguito le sue parole: "Non ho ancora conosciuto Flaminia, ma se avrà lo stesso posto di Olympia allora ce l’avrò sempre vicina".

