Lazio, Flaminia è la nuova aquila: ecco il pensiero di Sarri
È arrivata la nuova aquila. Olympia è stata sostituita da Flaminia, che è stata presentata all'Olimpico a Lazio - Lecce nell'ultima giornata di campionato.
28.11.2025 14:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Di questo ha parlato il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri, intervistato da Dazn nel corso di "Storie di Serie A". Era molto legato a Olympia, che aveva sempre vicino a lui a Formello.
Di seguito le sue parole: "Non ho ancora conosciuto Flaminia, ma se avrà lo stesso posto di Olympia allora ce l’avrò sempre vicina".
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.