Lazio, ma cos'è il Sarrismo? La spiegazione di Sarri
Che cos'è il 'Sarrismo'? Se si cerca sulla Treccani si legge: "La concezione del gioco del calcio propugnata dall’allenatore Maurizio Sarri, fondata sulla velocità e la propensione offensiva; anche, il modo diretto e poco diplomatico di parlare e di comportarsi che sarebbe tipico di Sarri".
Meno chiara è invece la definizione che Sarri stesso ha dato del Sarrismo, parlandone come qualcosa di astratto e non sempre conciliabile con quello che si ha a disposizione. Di seguito la risposta data dal tecnico ai microfoni della Lega di Serie A.
"È un’ipotesi, poi bisogna confrontarsi con quelle che sono i calciatori a disposizione, non sarà mai lo stesso. Bisogna adattarle a quello che hai a disposizione. Nessuna squadra che ho avuto a disposizione ho avuto la possibilità di replicarlo".