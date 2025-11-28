Lazio, ma cos'è il Sarrismo? La spiegazione di Sarri

Maurizio Sarri, intervenuto ai microfoni della Serie A, ha spiegato che cos'è secondo lui il 'Sarrismo', termine che fa riferimento al suo calcio

Che cos'è il 'Sarrismo'? Se si cerca sulla Treccani si legge: "La concezione del gioco del calcio propugnata dall’allenatore Maurizio Sarri, fondata sulla velocità e la propensione offensiva; anche, il modo diretto e poco diplomatico di parlare e di comportarsi che sarebbe tipico di Sarri".

Meno chiara è invece la definizione che Sarri stesso ha dato del Sarrismo, parlandone come qualcosa di astratto e non sempre conciliabile con quello che si ha a disposizione. Di seguito la risposta data dal tecnico ai microfoni della Lega di Serie A.

"È un’ipotesi, poi bisogna confrontarsi con quelle che sono i calciatori a disposizione, non sarà mai lo stesso. Bisogna adattarle a quello che hai a disposizione. Nessuna squadra che ho avuto a disposizione ho avuto la possibilità di replicarlo".