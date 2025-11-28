Lazio, Sarri sogna il Flaminio per chiudere la carriera
Sarri vuole il Flaminio. La sua speranza è che la Lazio riesca a prendere lo stadio per chiudere lì la sua carriera da allenatore. È il suo sogno per il futuro, sempre in biancoceleste.
28.11.2025 13:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Queste le sue dichiarazioni a riguardo rilasciate ai microfoni di Dazn nel corso di "Storie di Serie A".
"Come voglio chiudere la carriera? Con la Lazio che riesca a prendere il Flaminio, che alla prima partita ci sia io in panchina e che lo stadio si chiami Tommaso Maestrelli".
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.