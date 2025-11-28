Lazio, viaggio verso Milano: squadra in partenza - VIDEO
Si avvicina sempre di più la gara contro il Milan. La Lazio si prepara a sfidare a San Siro i rossoneri di Allegri, che hanno vinto il derby contro l'Inter all'ultima giornata di campionato.
28.11.2025 17:20 di Andrea Castellano
"Pronti al decollo", scrive la società biancoceleste. La squadra di Sarri è in partenza: sabato sera, ore 20:45, il fischio d'inizio.
Nel video pubblicato sui social si vede soprattutto il Taty Castellanos, tornato a disposizione dopo un lungo infortunio, oltre a Pedro, Noslin, Zaccagni, Marusic e Basic. Di seguito il filmato.
