GOSSIP | Virginia Stablum, è amore con un calciatore di Serie A?
28.11.2025 17:30 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Il calciatore della Fiorentina Moise Kean e l’influencer Virginia Stablum sono una nuova coppia? Fonti a lui vicine dicono che sia “innamoratissimo” della modella trentina già nota per essere stata Miss Universe Italy 2022 e per la partecipazione a Uomini e Donne. Kean da sempre ha cercato di proteggere la sua vita privata tanto che quando è diventato papà... <<< IL NUOVO AMORE DI KEAN >>>
