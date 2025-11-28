Milan - Lazio, Sarri racconta Allegri: il loro rapporto
Si avvicina Milan - Lazio. A San Siro torneranno a sfidarsi Allegri e Sarri in panchina, in occasione della tredicesima giornata di campionato.
28.11.2025 16:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Si avvicina Milan - Lazio. A San Siro torneranno a sfidarsi Allegri e Sarri in panchina, in occasione della tredicesima giornata di campionato.
In un'intervista concessa ai microfoni di Dazn nel corso di "Storie di Serie A", il tecnico biancoceleste ha parlato proprio del suo avversario rossonero e del loro rapporto. Di seguito le sue parole.
"La prima volta contro Allegri? Aglianese contro Sangiovannese, finì 0-0. Zero tiri in porta, uno spettacolo indecoroso (ride, ndr.). Con Allegri ho un buon rapporto, è un toscano. Si può avere un’idea di calcio diversa, ma c’è comunque un buon rapporto".
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.