Lazio, Sarri sulla 'storia estiva' con il Milan: il suo commento
Il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ha commentato le voci di mercato che lo volevano vicino alla panchina del Milan in estate.
28.11.2025 16:30 di Christian Gugliotta
Nella lunga intervista rilasciata ai microfoni di Dazn per "Storie di Serie a", il tecnico della Lazio Maurizio Sarri si è raccontato a tutto tondo, trattando temi relativi al calcio, anche alla sua sfera personale.
Tra le altre cose, Mau si è espresso anche sul suo accostamento al Milan in estate, poi risoltosi con un nulla di fatto. Di seguito le sue parole:
"Le storie estive quando passano non hanno più molto senso. Io mi metto seduto sulla panchina della Lazio".
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.