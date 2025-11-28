Milan - Lazio, Bonanni si sbilancia sul match di San Siro: le parole
28.11.2025 16:15 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Poco più 24 ore alla sfida di San Siro tra Milan e Lazio in programma sabato 29 novembre alle 20.45.
Un match importantissimo per le squadre di Allegri e Sarri che Massimo Bonanni ha così commentato ai microfoni di TMW Radio.
"Ad oggi è favorito il Milan per moltissimi motivi. La Lazio deve fare la sua partita, ma credo che i rossoneri potrebbero essere più propositivi per aggredire la partita".
