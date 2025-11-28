Di Canio ancora sul Bodo/Glimt: che attacco alla Roma!
Paolo Di Canio torna a parlare del Bodo/Glimt. Dopo la vittoria della Juventus in Champions League, l'ex attaccante della Lazio ai microfoni de La Reppublica si è espresso nuovamente sulla formazione gialloblù.
28.11.2025 17:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
In passato aveva attaccato e criticato la Roma che aveva perso malamente per 7-1 in Norvegia. E ora ha spiegato nuovamente il suo pensiero.
Di seguito le sue parole: "Sette giocatori allora lavoravano nell'industria del pesce. Si sono sentiti professionisti grazie alla beneficenza della Roma. Poi ci ha perso la Lazio. La Juve l'ha riacchiappata nel finale".
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.