La Lazio di Sarri è in crescita: Impallomeni avvisa il Milan
In vista di Milan - Lazio, il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni ha parlato del lavoro di Allegri e Sarri in questo inizio di stagione e del loro percorso verso la gara di San Siro.
28.11.2025 19:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
"Ha detto bene Allegri, la Lazio va rispettata e il lavoro di Sarri. Che è riuscito nell'emergenza a tenere botta. Con il Lecce ha fatto vedere anche qualcosa sotto l'aspetto della qualità di gioco, del coraggio, uno Zaccagni più leader".
"Sarà una partita molto difficile per il Milan. E' una Lazio che può davvero essere pericolosa. Se fa una partita coraggiosa e andrà in vantaggio, il Milan come la ribalta?".
