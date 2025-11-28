Di Canio punta sul Milan: il suo pensiero prima della Lazio
Si avvicina il giorno di Milan - Lazio. Dopo il derby vinto contro l'Inter, i rossoneri cercano di tenere il ritmo per la corsa allo Scudetto; i biancocelesti, invece, vanno a caccia del colpaccio a San Siro dopo il successo contro il Lecce.
28.11.2025 20:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Si avvicina il giorno di Milan - Lazio. Dopo il derby vinto contro l'Inter, i rossoneri cercano di tenere il ritmo per la corsa allo Scudetto; i biancocelesti, invece, vanno a caccia del colpaccio a San Siro dopo il successo contro il Lecce.
Ai taccuini de La Repubblica, l'ex attaccante Paolo Di Canio ha parlato proprio di questa gara, soffermandosi sul percorso della formazione di Allegri. Di seguito le sue parole.
"Non giocare le coppe è un vantaggio e fra qualche mese si vedrà. Allegri convince i giocatori di essere forti. Leao ha spazio, Rabiot dà sicurezza. Dopo il derby, vincere contro la Lazio sarebbe importante".
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.