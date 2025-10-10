Lazio, Sarri sul derby: "È stata la nostra miglior partita". E sull'arbitro...

Nel suo intervento ai canali ufficiali del club, il tecnico della Lazio Maurizio Sarri è tornato a parlare del derby perso contro la Roma, soffermandosi in particolare sulla gestione arbitrale e sulla prestazione della sua squadra. Ecco cosa ha detto: "La nostra prestazione migliore è stata contro la Roma, una squadra in salute. Perdere ci ha lasciato un grande rammarico. Qualche merito a questi ragazzi bisogna concederlo, mi sento in dovere di difenderli, hanno lottato senza scuse e giocando per fare risultato. Nel derby c’è stato un giocatore degli avversari che ha fatto cinque falli in dieci minuti. Erano falli normali, ma tutti contro il gioco del calcio. Io arbitro, al terzo devo ammonire".

