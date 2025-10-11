Lazio, Hysaj può fare la storia dell'Albania: il record è a un passo
RASSEGNA STAMPA - Quella di questa sera (20.45) potrebbe essere una partita speciale per Elseid Hysaj. Non solo perché con l'Albania cercherà di vincere in Serbia per ipotecare il secondo posto in ottica Qualificazioni ai Mondiali del 2026, ma anche perché il terzino della Lazio entrerà nella storia della Nazionale albanese.
HYSAJ RECORDMAN DELL'ALBANIA - Se dovesse scendere in campo da titolare, come da probabile formazione, Hysaj diventerebbe il giocatore con più presenze nella storia dell'Albania, al pari di un altro ex biancoceleste come Lorik Cana, toccando quota 92 gettoni. Di queste 92 apparizioni con la propria Nazionale, 33 sono arrivate negli ultimi quattro anni, da quando Hysaj è un giocatore della Lazio (2021).
