Lazio, che paura che fanno le soste! C'è un tabù da sfatare...

RASSEGNA STAMPA - Tra poco più di una settimana la Lazio tornerà in campo. I biancocelesti di Maurizio Sarri affronteranno l'Atalanta al New Balance Stadium per ritrovare i tre punti dopo il roboante 3-3 casalingo contro il Torino. In vista del match di Bergamo, la sosta per le nazionali è stata utile alla Lazio per ricaricare le pile e recuperare alcuni elementi. Vecino sarà da valutare ma potrebbe tornare in gruppo martedì, Marusic e Pellegrini danno buoni segnali, Guendouzi farà ritorno dalla squalifica, Dia ha trovato il tempo necessario per provare a smaltire il trauma distorsivo-contusivo alla caviglia.

IL BILANCIO - Eppure, dalle parti di Formello la sosta per le nazionali è sempre portatrice di sventure, soprattutto con Maurizio Sarri in panchina. Nonostante l'utilità in questo periodo storico, raramente al rientro dalle due settimane di stop la Lazio è riuscita a ottenere i tre punti. Come riporta il Corriere dello Sport, nell'anno che ha preceduto le dimissioni del Comandante, su tre soste è arrivata una sola vittoria contro il Sassuolo e due sconfitte contro Juve e Salernitana. Nelle ultime 4 soste con Sarri alla guida sono arrivate 3 sconfitte, l'ultima al Mapei Stadium lo scorso 14 settembre. Ampliando lo sguardo sui tutti precedenti, però, la situazione si equilibra. Su 13 circostanze sono arrivate 6 sconfitte, 1 pareggio, ma anche 6 vittorie da parte della Lazio.

Stagione 2021-22

Milan-Lazio 2-0

Lazio-Inter 3-1

Lazio-Juventus 0-2

Lazio-Empoli 3-3

Fiorentina-Lazio 0-3

Lazio-Sassuolo 2-1



Stagione 2022-23

Lazio-Spezia 4-0

Lecce-Lazio 2-1

Monza-Lazio 0-2



Stagione 2023-24

Juventus-Lazio 3-1

Sassuolo-Lazio 0-2

Salernitana-Lazio 2-1



Stagione 2025-26

Sassuolo-Lazio 1-0

