Italia, Sarri senza peli sulla lingua: ecco cosa ha detto sulla Nazionale

Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri è tornato a parlare durante la sosta per le nazionali. La Nazionale italiana, e le sue sorti, non sono però un argomento per il quale il mister nutre interesse al momento, come confermano le sue parole nell'intervista odierna.

"Nazionale? Con tutti i problemi che sto affrontando in questo momento, non me ne può fregare di meno. La domanda che mi faccio io è: cosa facciamo noi per far arrivare pronti i nostri giovani? Non mi piace la soluzione delle squadre B, va contro il nostro campanilismo calcistico. Uno di Foggia vuole giocare contro il Bari, non contro l’Atalanta U23. È la morte del calcio di Serie C".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.