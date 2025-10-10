Lazio, Sarri deluso dalla società: "Dopo la Champions e la cessione di Milinkovic..."

Mai banale ma, del resto, Maurizio Sarri ci ha abituato a essere schietto e senza peli sulla lingua. Il tecnico della Lazio, ai canali ufficiali del club, ha toccato molti temi e non ha risparmiato critiche alla società sull’operato fatto durante il suo terzo anno sulla panchina biancoceleste, dopo la qualificazione in Champions, durante il quale sono poi arrivare le dimissioni.

"Rispetto al mio terzo anno qui la situazione è completamente diversa. Prima c’era un momento unico per fare un salto di qualità forte. Le cessione di Milinkovic-Savic e la Champions ce lo permetteva, la mia delusione era dettata dal fatto che non stavamo facendo quel passo in avanti. Quest'anno invece ho accettato le difficoltà, non posso essere deluso, sapevo che sarebbe stato difficile. C’erano delle premesse diverse al mio terzo anno, per quello che non sono stato contento", queste sue parole.

