Lazio, parla Impallomeni: "Sarri ha un compito difficile, deve..."

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha parlato della stagione della Lazio e del lavoro di Sarri in panchina. Il tecnico non solo ha dovuto accettare il mercato bloccato in estate, ma ora si trova anche con tantissimi giocatori indisponibili per infortunio. Queste le sue parole a riguardo: "Sarri? Il suo compito è arduo, ma rinfrescare e rinforzare si può, agendo sull'anima dei giocatori. Devi andare a lavorare con chi hai, quindi deve rinforzare quello che ha, l'ossatura di questa squadra. E poi deve cercare qualcosa di nuovo, vedi ad esempio Cancellieri".

