MIXED | Lazio Women, Castiello: "Juve? Speriamo di recuperare qualche infortunata, ma..."

Antonietta Castiello ha parlato in zona mista facendo anche un punto sulla condizione fisica della squadra visti i tanti infortuni. Le parole della biancoceleste: "Penso che non sia stata una prestazione ottima, però l’importante è sempre portare i tre punti a casa. È sempre la prima partita che giochi in casa, è sempre un 50 e 50. Hai l’adrenalina di iniziare bene, è la prima partita davanti ai tuoi tifosi e hai un po’ di punti interrogativi. Punti sporchi, ma va bene uguale”.

“Come stiamo? Mi auguro di recuperare qualcuno per la Juve, ma abbiamo dimostrato che nonostante i tanti infortuni le ragazze che subentrano sono sempre pronte. La squadra c’è, chiunque gioca non cambia la prestazione”.

“Mi aspetto una Juve arrabbiata erano abbastanza nervose quando abbiamo vinto da loro, noi lo siamo di più quindi mi aspetto una bella partita. Sempre con rispetto, ovviamente”.

“Se puntiamo alla top 3? Sono scaramantica, quindi non lo dico. Ci piace parlare poco e far parlare il campo. Rispetto allo scorso anno, che è stata una grande stagione, abbiamo raggiunto la consapevolezza che anche se giochiamo al 70% riusciamo a portare i 3 punti perché siamo sicure di quello che facciamo in campo”.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE