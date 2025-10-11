Lazio | Albania, parla Hysaj: "È un onore eguagliare il record di Cana"

Prima della gara tra Albania e Serbia, il terzino della Lazio Elseid Hysaj ha parlato in conferenza stampa. In particolare ha espresso il suo pensiero sul record di presenze con la sua Nazionale, visto che raggiungerà un ex biancoceleste come Lorik Cana. Di seguito ciò che ha detto: "Com'è questa sfida? A dire il vero, per me è quasi come tutte le altre. La sto vivendo in modo molto emotivo, è difficile e bellissima. Non vedo l'ora di scendere in campo domani. Dobbiamo essere carichi per giocare. È un piacere e un onore raggiungere il record di Cana, ma penso alla partita e a fare il meglio per la mia Nazionale. Sono qui per la squadra. Ho giocato contro tanti giocatori serbi, hanno qualità e sapremo come gestire il loro attacco".

