Italia, i convocati di Gattuso per l'Estonia: out in quattro
Gattuso ha scelto. Ecco i convocati del ct dell'Italia per la prossima gara contro l'Estonia, valida per le qualificazioni al Mondiale del 2026. Dalla lista sono stati esclusi Nicolussi Caviglia, Piccoli, Coppola e Meret. Di seguito l'elenco completo.
Portieri - Gianluigi Donnarumma, Guglielmo Vicario, Marco Carnesecchi,
Difensori - Alessandro Bastoni, Riccardo Calafiori, Andrea Cambiaso, Giovanni Di Lorenzo, Federico Dimarco, Matteo Gabbia, Gianluca Mancini, Destiny Udogie, Leonardo Spinazzola.
Centrocampisti - Nicolò Barella, Bryan Cristante, Davide Frattesi, Manuel Locatelli, Sandro Tonali.
Attaccanti - Nicolò Cambiaghi, Francesco Pio Esposito, Moise Kean, Riccardo Orsolini, Giacomo Raspadori, Mateo Retegui.
Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.