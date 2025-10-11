WOMEN | Lazio - Juve, dove seguire il match in tv e streaming

La Lazio batte anche il Genoa e infila la seconda vittoria consecutiva in campionato. Tre punti preziosissimi che consentono alle biancocelesti di arrivare al big match con la Juve a punteggio pieno. L'appuntamento, valido per la terza giornata di campionato, è in programma domenica 19. Alle 15:30 il fischio d'inizio al Fersini. La partita sarà trasmessa in chiaro su Rai Sport e anche su Dazn. Inoltre, sarà possibile seguirla in streaming live e on demand, tramite app o sito avvalendosi di una Smart Tv, Pc, smartphone, tablet o console, accedendo su Rai Play o su Dazn.

