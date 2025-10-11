MIXED | Lazio Women, Goldoni sfida la Juve: "L'abbiamo già battuta e possiamo..."

"Sto a pezzi, non mi sento più niente ma sicuramente la gioia è tanta e va a ringraziare tutto quello che è stato questo inizio di stagione per me". Sono le prime parole di Eleonora Goldoni rilasciate ai cronisti presenti in zona mista, dopo la vittoria col Genoa conquistata anche grazie a un suo gol. La centrocampista è tornata in campo dopo diverse settimane ai box per un infortunio e, proseguendo, ha raccontato di come ha vissuto quel momento: "È stato complicato e difficile, ma la partita di oggi e la squadra mi hanno insegnato che non dobbiamo mai demordere perché poi tutto torna. Abbiamo portato a casa una vittoria importantissima, dimostrando che possiamo soffrire ma siamo una squadra di grande valore”.

“Ci aspettiamo una Juve arrabbiata, ma loro ci devono aspettare cazzute perché siamo questo. Siamo in grado di batterle, come abbiamo fatto e siamo in grado di fare. Vogliamo continuare la nostra striscia positiva e non dobbiamo mollare un centimetro. È stato un grande inizio e abbiamo voglia di migliorarci. Vorrei che la mia squadra continuasse a dimostrare sul campo e a noi stesse che possiamo battere chiunque se stiamo insieme, come dice il mister ‘non siamo fatte per le cose ordinarie, ma straordinarie’. La prossima partita può essere una grande partita”.

“Oggi siamo state la dimostrazione di essere concrete, abbiamo sofferto ma ci siamo rimboccate le maniche e l’abbiamo portata a casa. Questa è la concretezza che ci aspettavamo. Ci aspetta una partita estremamente importante per noi, per settare un po’ l’andamento di questo campionato. È la partita di cui abbiamo bisogno adesso per poter dimostrare di che pasta siamo fatte. Siamo tante diverse e tanto uniche”

“Infortuni? Non c’è alibi per noi, così com’è stato questo inizio con tante infortunate ma siamo sempre riuscite ad adattarci, a adattare i moduli e le caratteristiche di ogni compagna di squadra e a portare a casa grandi vittorie. Anzi, queste difficoltà sono un’opportunità”.

